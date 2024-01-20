【全程字幕】韓江配有變數？傳黨中央下週會「假投票」 江啟臣：我跟韓市長想法、理念一致 @ChinaTimes

【全程字幕】韓江配搶立院龍頭！傅崐萁問職位與地方選舉「如何兼顧」 江啟程：不要一天到晚想選舉 @ChinaTimes

立院龍頭之爭，國民黨作為國會最大黨由不分區立委韓國瑜及立委江啟臣表態角逐正、副立法院長，引發立委傅崐萁不滿，更指江2年後可能競選台中市長，如何兼顧副院長？江啟臣今天回應，不要一天到晚想選舉，要努力把立委職務做好，我跟韓市長的想法理念一致，並肩作戰，黨內程序問題會由黨中央對外說明。

國民黨今天在台中舉行感恩茶會，黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜、台中市長盧秀燕及各區立委候選人們都出席。針對傅崐萁的質疑，江啟臣表示，不要一天到晚想選舉，我們才剛選完，現在大家最關心的是國會能扮演監督、制衡的角色，為人民爭取更多的地方建設跟福利，這是人民的期待，現在是做事的時候，而不是談未來選舉的時候，各自把自己的角色扮演好、把服務工作做好。

至於下周一新科立委座談會上，如果立法院副院長開放假投票，韓、江將退出立院正副院長選舉，韓江配恐有變數？江啟臣強調，他跟韓市長的想法理念一致，並肩作戰，黨內程序問題，會由黨中央對外說明。

朱立倫表示，新政治局勢的開始，國民黨會扮演非常理性且強力監督的角色，大家會看到清白、正當、團進團出的國民黨，禮拜一的黨政座談會，我希望韓江配全力以赴，過程中大家會展現出國民黨的共同意志。

【全程字幕】韓國瑜指「若假投票退選立法院長」 侯友宜：朝韓江配方向走 @ChinaTimes