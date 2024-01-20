泰國名媛Numwan（Passavee Payacaboot），在當地社交圈頗具盛名，2017年嫁給歌手Navin Tar（Navin Yavapolkul），如今升格為三寶媽的她，近來在社群PO出親餵小兒子母奶的影片，瀏覽數居然超過2千多萬，掀起網友熱議。

Numwan近來在Instagram曬出一支影片，只見她穿著藍色低胸連身長裙，傲人的北半球呼之欲出，讓人害羞到眼睛不敢直視，而她手中正抱著出生不久的小兒子，沒想到小兒子突然嚎啕大哭，推測可能是因為肚子餓了，她立刻請人協助圍上哺乳巾，開始親餵母乳，至於桌上擺的豐盛餐點，則是沒有時間好好享用，而她也道出為人母的心聲﹕「生活就會如此混亂」。

不過Numwan這支親餵母乳的影片，是所有生小孩的媽媽必經過程，未料瀏覽量居然高達2147萬，還被轉發近7千次，掀起討論話題，對此，網友紛紛留言﹕「有母愛的女性最美麗」、「這就是人生所謂的幸福瞬間」，不過有眼尖網友發現Numwan的胸部冒出明顯血管，讓網友不禁大讚﹕「母愛太偉大了」。