肺癌又稱「無聲殺手」，初期沒有什麼症狀，胸腔科醫師蘇一峰表示，想防肺癌，除了要避免空氣汙染、吸廚房油煙，以及戒菸及防二手菸外，最近很多人在年前大掃除，根據研究指出，在家長期使用化學清潔劑打掃如漂白水和氨，若環境又不通風，肺部受損程度等於每天吸20支菸，提醒大家使用清潔劑要注意。

根據《健康2.0》報導，蘇一峰表示，預防肺癌除了要遠離空氣汙染，生活中有幾種常見的電器也要注意，像是印表機有很多碳微粒發散出來，氣炸鍋、電烤爐可能散發pm2.5懸浮微粒。

根據《美國呼吸暨重症照護醫學期刊》的研究指出，挪威卑爾根大學的研究團隊，研究6200位、平均年齡34歲的對象發現，在家用化學清潔劑打掃，肺功能受損程度恐相當於每天吸20支菸。

研究指出，家中常使用的各類清潔劑，像是漂白水或氨等，含有多種對肺部會產生刺激的化學物質，長時間使用，且環境又不通風時，這些物質恐引起肺纖維化，因此建議民眾應盡量少用清潔產品，平常清潔可以改用清水或纖維布擦拭即可。

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