桃園市一名石姓男子與邱姓女子結婚，他指控翁姓男子知情邱女是已婚的前提下，2人仍頻繁相約出遊，期間且有牽手、貼肩等親密舉止，甚至半夜護送邱女返家，種種行徑已然逾越男女一般界限，為此憤而提告翁男侵犯配偶權，並求償200萬元。

判決指出，石姓男子與邱女結婚7年，育有3名子女。2023年1月間，石男察覺妻子與翁男頻繁出遊且有牽手、貼肩等親密舉止，甚至撞見翁男等候妻子下班，並將她接回住處，屢屢共處至凌晨才不捨將其護送返家。石男認為，翁男與妻子二人發展逾越正常社交，顯見破壞其婚姻及家庭上的圓滿，已經侵害其配偶權。

對此，翁男坦承他在一次社交場合裡結識邱女並交往，不過直到去年1、2月間，發現邱女與石男為夫妻關係，自此就未再未與邱女有過任何逾越分寸的交往行為，認為自己並非故意侵害石男的配偶權。

桃園地院審理，依據石男所提供的證據照片，法官認，畫面雖有顯示翁男與邱女勾肩搭背，但照片上並未顯示拍攝日期，儘管石男後來另外提出跟拍翁男車輛的錄影截圖，不過照片卻與錄影畫面所示場景有所不同，難認具有關聯；而且，翁男與邱女發生親密舉止的具體時間，也無從認定。

此外，法官勘驗石男與翁男的LINE對話，石男問：「她昨天找你，有跟你提到分手的事嗎」，翁男回：「對，老實說，我也不太喜歡做一個第三者」、「我們昨天有見面，但我們沒做什麼，我沒辦法證明，但我們昨天是在講，我跟她說我的立場，要是她自己沒辦法處理好，或是沒離婚，我就會離開，因為我也不太想做一個第三者」。

法官審酌，翁男與石男對話時，已知悉邱女已婚身份；另外，石男在本案所出示的證據，皆無法有效證明翁男事先知情邱女已婚事實。日前依法將石男請求予以駁回。可上訴。