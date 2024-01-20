「表弟」卡森斯的台灣首秀20日在桃園巨蛋登場，更吸引6千多名球迷進場觀戰，卡森斯來台首秀表現勉強及格，拿下13分、10籃板雙十，且有5助攻、2抄截、1火鍋，不過台啤永豐雲豹仍以119比90輕取台南台鋼獵鷹，勇奪5連勝，更是雲豹代總教練周俊三上任後的首勝。

卡森斯在比賽才剛開始就被吹進攻犯規，三分出手也沒投進，他在首節先打了7分鐘，投5中0，含三分球投2中0，得分掛零，卻拿3籃板、2助攻，首節尾聲再被雲豹代總教練周俊三換上，隨即抄截完成雙手灌籃開張，打完首節，雲豹30比17領先。

儘管卡森斯次節沒什麼表現，雲豹仍靠高錦瑋、克羅馬、威廉斯等人火力逐漸擴大領先差距，更曾領先到22分之多，打完上半場，雲豹60比39領先，卡森斯打了15分41秒，投7中1，含三分球投3中0，拿2分、6籃板及3助攻，另有3失誤。

第三節才剛始，卡森斯先投進個人第一顆三分球，接著賞了麻辣鍋，但他在台灣第一次罰球，卻是兩罰落空，不過他在第三節結束前壓哨籃下放進兩分，幫助雲豹打完前3節，仍以85比63大幅領先，卡森斯7分、8籃板、5助攻、2抄截與1火鍋。

卡森斯末節開始連進兩球，帶領雲豹打出13比4，也把差距擴大到31分，卡森斯也在比賽還剩5分多鐘被換下場休息，由於場上早已大局底定，雲豹也沒有再次讓他上場了。