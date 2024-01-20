台北市政府欲在台北市文山區木新巿場中繼站修建社會住宅，當地樟新里長歐陽禾英今天針對，113年1月19日台北市府都市審議委員會，都發局長王玉芬的不實言論提出強烈譴責及抗議。歐陽禾英強調，自身與里民的立場從末同意與支持在本里興建社會住宅，並且多次向市府表達強烈反對之意。

歐陽禾英指出，都發局長王玉芬 於媒體及審議會上陳述樟新里民及里長 ，支持同意在樟新里興建86戶社宅一事，完全是子虛烏有，根本是在造謠生事。她說，本里所有里民立場都是堅定反對，而且都發局也沒來溝通、說明，對都發局如此自行先編列預算，根本視民意與法律不顧，而且不實言論也傷害所有里民。

歐陽禾英希望市府可以有合理的解釋與回應，以正視聽，市府在推動政策前，能好好與地方溝通，不管是木新市場的中繼站或是蓋社宅，里民們不會為反對而反對。怎麼沒有充分溝通好，都發局就要編列預算硬幹，完全無法忍受。

歐陽禾英表示，若市府一再放任都發局惡搞，故意不聽取當地民意，本里將發動里民，持續至市長室表達抗議立場。