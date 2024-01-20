由遊戲《仙劍奇俠傳四》改編的古裝仙俠劇《仙劍四》近日開播，網路上話題不斷，在劇中飾演「柳夢璃」的大陸女星毛曉慧，卻因顏值和演技受到批評，讓她深夜連發多文「對不起醜到大家了」，疑似情緒失控。

毛曉慧飾演的「柳夢璃」，是女主角之一，高貴嫻雅的氣質，加上個性聰慧敏銳，堪稱是故事中最美麗的女子，不過在劇集播出後，她卻遭批評沒演出「柳夢璃」的氣質與神韻，「在遊戲裡好歹是個大美女啊，結果劇裡就平平無奇」。

毛曉慧連發多文疑回應爭議。（圖／取自新浪娛樂微博）

對此，毛曉慧深夜連發多文，「哎呀對不起醜到大家了，明明那會兒減肥了瘦了，然後就是拍起來那麼胖，我是個大胖子，減肥怎麼那麼難，對不起因為謝航和肖千喜喜歡我的朋友，對不起來看這部劇的朋友，但是柳夢璃真的很好，四小分隊很好」。

接著又說「對不起大家」、「夢璃讓大家都失望了啊」、「真的很想告訴大家，看見我的時候，蒙著眼睛吧，當廣播劇，其他人大家好好看」、「後來起來又哭了」，還有網友表示「仙劍四演得很好，下次別演了」，她也回覆「好好好，對不起，我們劇本真的挺好的」，一連串發言疑似因為網友評論崩潰，情緒失控。