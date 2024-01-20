「新北平安 幸福向前」119消防節誌慶活動安排39個多元宣導攤位及闖關遊戲。（新北市消防局提供）

新北市消防局舉辦「新北平安 幸福向前」119消防節誌慶活動。（新北市消防局提供）

活動安排救犬侷限隧道及多桶搜索演練。（新北市消防局提供）

新北市消防局今（20）日在板橋遠東香榭大道盛大舉辦「新北平安 幸福向前」119消防節誌慶活動，新北市副市長朱惕之到場勉勵全體消防與義消同仁辛勞，表揚菁勇消防及績優專技人員，並為搜救犬Amei授階。現場設有39個多元宣導攤位及闖關遊戲，吸引眾多民眾到場。

朱惕之表示，打造「安居、安全及安心」的宜居城市一直是新北市重要目標，統計過去4年，不僅火災件數下降21％、OHCA康復出院率自10.71％提升至11.45％，累計成功救回920人、一氧化碳中毒0死亡。此外，新北市搜救犬更從全球頂尖36組搜救犬隊中脫穎而出，成為台灣首個通過「國際MRT（救援任務能力認證）」的隊伍。

朱惕之說，感謝消防人員24小時守護市民安全，也呼籲民眾培植正確防災觀念及知識，共同努力將新北市打造成最棒的國際安全城市。

園遊會安排39個多元宣導攤位，包括「新北汪汪隊」搜救犬互動、「星火求生記」AR防火教具及「浪愛有家、愛心認養」認養毛寶貝免費狂犬病疫苗注射等；現場開放消防機器人、重機具部隊、雲梯車等救災雄兵，提供近距離體驗搭乘，完成10項關卡即贈送精美紀念品及參加摸彩抽iPad。

此外，一日消防員參觀消防局活動，讓民眾可穿著消防衣射水及參觀119，寓教於樂學防災。