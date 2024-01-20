許多民眾20日到高雄桃源區賞櫻花。（原民會提供／林瑞益高雄傳真）

高雄桃源櫻花季20日熱鬧開幕，高雄市原民會主委阿布斯、高雄市議員高忠德、桃源區長杜司偉及部落代表里長等人到場與民同歡，歡迎民眾上山賞花。

高雄市桃源區的「寶山二集團櫻花公園」座落在海拔約1500公尺的山區，種植5000多株不同品種的櫻花，預計從一月底至三月上旬陸續綻放，由河津櫻揭開今年的賞櫻季。

目前粉嫩夢幻的花海大滿開，搶先成為南台灣賞櫻熱點。有遊客從屏東等地騎車上山，只為一睹櫻花綻放的樣子，表示不虛此行。

寶山社區發展協會理事長林武雄說，從一月初開始人潮就絡繹不絕，20日開幕預估有2000人次上山，非常歡迎大家一起到寶山賞櫻，並捧場由族人自主發起的原民特色市集。寶山里長陳霜霜也提到，能將部落美麗的大自然資源，以及里民精心栽培的農特產和美食分享給更多人，實在很開心。

高雄市原民會主委阿布斯表示，看見部落族人自主辦理原民市集，熱情迎接遊客，深刻感受到部落的團結，很讚嘆寶山部落主動帶起觀光產業，將人潮轉為錢潮，提升族人的收入。