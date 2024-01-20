【全程字幕】最強寒流來襲！台北市將放「低溫假」？ 蔣萬安：循2016年慣例處理 @ChinaTimes

下周起台灣即將迎來入冬以來的最大一波超級寒流，屆時不僅有降雨，最高溫也僅只有11度。民眾關注屆時北市是否可能放「低溫假」？對此台北市長蔣萬安20日受訪時，表示2016年1月時就有過前例，依照天然災害停班課辦法，若有降雪對山區學校造成影響，校方向教育局報備後就可停班停課一天。

蔣萬安20日下午出席國民黨台北市議員秦慧珠舉辦的寒冬送暖活動，會前受訪時，被問到最強寒流即將於下周來臨，是否有可能放「低溫假」？蔣萬安指出，2016年1月時當時也有一波強烈的寒流來襲，市府針對陽明山上的山區學校，請學校評估當時寒假期間有一些課程或活動，如果有狀況，就請校長依據現在既有的天然災害停班停課的作業辦法，跟教育局報備之後就會停止上班、上課。

至於被問到台北市議會財政建設委員會，「藍綠大亂鬥」民進黨議員於19日會議中大砍「市府小金庫」第二預備金預算一事，蔣萬安則表示，絕對尊重議會職權，第二預備金或這次總預算，都是核實編列，二備金其實也都有非常嚴格申請動支條件規定、核流程機制、以及年底依照預算法送議會審理，「這些都持續加強跟議會溝通，尋求議員理解支持。」