每個人表達愛情的方式不同，有人直接了當，也有人比較含蓄，微博運勢專欄點名3星座最心口不一，明明很在乎對方，但嘴上卻是百般嫌棄，典型的刀子嘴豆腐心。

▍處女座

處女座對待陌生人和熟人的態度，有非常大的反差，越是在意的人就越會在雞蛋裡挑骨頭，表現滿滿的嫌棄，但其實毒舌的背後是因為他們恨鐵不成鋼，希望另一半能更加完美，才會不斷吹毛求疵。

▍牡羊座

牡羊座個性直白、脾氣火爆，不懂得怎麼表達內心的真實情感，一旦另一半的行為舉止不如預期，他們就會冷著一張臉，甚至不斷找碴，特別是愛得越深的人，牡羊越挑剔，跟平時總是爽朗豁達的外在形象判若兩人。

▍天蠍座

天蠍座對待感情最心口不一，明明很喜歡對方，面對詢問總是一口否決，或是故意扯開話題，尤其是對待關係親密的人，就越容易挑剔。愛面子的天蠍就算分手，也會裝作毫不在意，但內心其實早已崩潰，深情的他們面對愛情相當忠誠，只要另一半不劈腿，天蠍絕對不會辜負對方。