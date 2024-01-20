日本兵庫縣神戶市19日發生一起死亡車禍，高速公路上4車追撞，造成一對70旬老夫婦不幸身亡。

日本兵庫縣神戶市昨（19）日發生一起可怕的死亡車禍，一輛大卡車行經高速公路時，撞上前方的小轎車，而小轎車又追撞油罐車，導致整輛車被硬生生夾扁，車體僅剩30公分，車上70多歲的老夫婦不幸身亡。

綜合NHK、讀賣新聞、MBS新聞報導，這起事故發生在當地時間19日上午11時左右，地點位於神戶市東灘區、阪神高速公路灣岸線的深江浜交流道附近。據警方表示，一輛大卡車從後方撞上一輛因塞車停在超車道的小型轎車，導致4車連環追撞，前後依序為貨櫃車、油罐車、小轎車和大卡車。

マジで今後一生軽自動車には乗らない。こんな薄さ30cmのぺちゃんこになるなんて絶対に嫌だ…



＞【速報】渋滞中の車列にトラック突っ込む 軽乗用車が大破し男女2人死亡 厚さ約30センチまで押しつぶされる トラック運転手を逮捕 4台の多重事故 阪神高速湾岸線 pic.twitter.com/KmllDmRDUF — お侍さん (@ZanEngineer) January 19, 2024

從現場拍下的畫面可以看到，小轎車被夾在大卡車和油罐車中間，車身被擠壓到僅剩30公分厚，車上兩名乘客當場慘死。

警方事後調查發現，死者是家住大阪和泉市、現年70多歲的老夫婦。而肇事的卡車司機是一名49歲、來自高知縣高知市的男子，身上也受了輕傷。他表示，自己「沒有注意前方」才會撞上，警方依涉及過失駕駛致死罪將他逮捕，詳細情況仍有待進一步調查。