谷關當地警消稍早前在潘疑摔落地點附近，架設繩索垂降找尋潘的行蹤。（和平警分局提供／張妍溱台中傳真）

谷關當地警消今稍早時在馬崙山登山口附近發現其所戴的帽子。（和平警分局提供／張妍溱台中傳真）

桃園龍潭陸軍航空特戰指揮部潘姓士兵，昨天深夜獨自1人前往馬崙山附近打獵，直至今（20）日清晨仍未返回，其親友到處找尋，後於登山步道發現潘戴的帽子懸掛樹枝上，擔心摔落百米斷崖，連忙報案求助。據了解，軍方稍早前也派遣多名特戰兵前往救援， 近下午3時許從崖下150公尺處尋獲潘男身影，經查已無生命跡象，遺體已進行吊掛到平地。

警方指出，今上午9時40分許接獲民眾報案，指稱年約28歲潘姓男子登山尚未返家，在馬崙山登山口附近發現其所戴的帽子，家屬擔心發生意外，請求警、消協尋搜救。

據了解，潘姓士兵平常獨自扶養母親及生病中的哥哥，為人孝順，19日陪同母親及友人到台中市谷關地區找姑姑，深夜獨自去打獵，往馬崙山方向去。

潘姓士兵友人於20日清晨4時許，發現潘打獵尚未返回，於是往馬崙山登山口方向找尋，在入口處約50公尺懸崖旁樹枝上，懸掛潘的特戰帽子，但卻未見其深夜，於是立即報警處理。

谷關當地警消稍早前於疑似潘男摔落的地點附近，架設繩索垂降找尋潘的行蹤，警消也請空拍機前往協助搜尋。軍方得知後，隨即派遣多名特戰兵前往救援，直至下午2時40分許從崖下150公尺至200公尺處，眾人尋獲終於潘男，經查已無生命跡象，遺體已進行吊掛到平地。