高雄一名36歲黃姓男子因轉彎未打方向燈遭旗津分駐所員警攔查，被查出是詐欺、毀損兩案之通緝犯。（翻攝畫面）

高雄一名36歲黃姓男子（18）日凌晨0時許，騎乘機車載女友行經旗津三路62 巷口，因轉彎未打方向燈遭旗津分駐所員警攔查。員警盤查時，黃男明顯神色緊張，並向員警稱忘記帶身分證意圖矇混過關。然而員警早已認出男子過去因毒品案多次進出派出所，直覺其神色異常必然有問題，員警遂以閒聊方式降低其戒心。待支援警力趕到現場後，黃男才乖乖配合員警查證身分，一查之下果然是背負詐欺、毀損兩案之通緝犯，最終警方順利將黃男上銬逮捕歸案。

警方表示，黃男分別於去年12月遭台中地院發布毀損通緝及今年1月遭高雄地檢因案發布詐欺通緝；日前騎乘機車自高雄市區逛完夜市後返家，卻在旗津三路62巷路口載女友違規，遭旗津分駐所巡佐陳昆章、警員蔡宜哲攔查，黃男起初稱忘記帶證件，想藉此蒙混過關規避警方查證，員警見狀便將計就計，以閒聊之方式降低其警戒，再伺機呼叫支援警力。待優勢警力到場後，黃男眼見難逃法網，只好乖乖配合盤查，警方一查竟是身背毀損及詐欺案之通緝犯，最終警方詢問完畢後將其解送至臺中地院及高雄地檢署歸案。

鼓山警分局長陳奕良表示，主動盤查可疑或違規是警察的本職，也是同仁對維護治安的自我要求。透過線上巡邏與盤查，除了能直接強化犯罪防制與打擊能量，更是爭取市民對執法人員尊重與認同的最佳途徑。