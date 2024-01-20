054B護衛艦加速海試

中方海軍054B新一代護衛艦已開始試航，顯示他們正快馬加鞭，要讓它服役。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，在中國社群媒體上流傳的照片顯示，054B型護衛艦首艦已現身上海滬東中華造船廠附近的黃浦江上。據說它5個月前，也就是2023年8月26日已下水。而進度加快意味著，中方海軍迫切需要比054A更大、也更快的新型中型戰艦。

據估計，054B型護衛艦排水量約6,000噸，長約147米、寬18米，遠比4,000噸的054A大。054B型艦船身一體成型，顯著減少了不規則的凸面和開口，類似055型飛彈驅逐艦。據信這種優化外型有助於屏蔽雷達和紅外線特徵，並提高隱形性能等好處。

照片揭露了054B艦更多細節，如32單元垂直飛彈發射系統（VLS）、100毫米主砲，以及1130型迫近武器系統（CIWS）等。而其他武器系統則包括一枚紅旗-10 CIWS飛彈迫近武器系統、兩座反艦飛彈4聯裝箱式發射器和輕型魚雷發射器。

儘管054B變大了，但武器系統並沒有顯著增加。不過，由於艦上機庫加大許多，得以搭載兩架直-20反潛直升機。觀察家預料，這款護衛艦將在反潛行動中發揮更大的作用，並很可能與055型和052D型驅逐艦搭檔，從事遠海任務。

054B型的煙囪配置顯示，它很可能由類似054A型的全柴聯合動力（Combined Diesel And Diesel，CODAD）方式驅動，但由於它的排水量更大，因此功率也更大。據《海軍新聞》（Naval News）網分析，這或許反映出現代護衛艦的設計同樣重視經濟性和可靠性。