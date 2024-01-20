全國高級中等學校教育產業工會表示，今年學測自然科試題具鑑別度，題數及頁數均較去年減少，對於認真學習基礎概念的孩子有優勢。

全中教說，今年學測自然科，生物與物理跨科結合、諾貝爾生醫獎內容時事入題有亮點；化學科考難易度適中，唯試題出現選修內容超過學測範圍；地球科學記憶題多、物理科試題分佈不均掌握基本能力、能將理論知識和議題結合可以得高分。

物理科部分：物理試題嚴重分布不均，今年能量試題偏多(近1／3)。整體試題中偏易，掌握基本概念並培養素養能力，有助於拿高分。物理定量機制描述生物現象，具有引導效應使學生能在各學科知識內容融會貫通。

化學科部分：難易度適中、傳統試題較多、認真複習基本概念的孩子容易發揮素養題型及跨領域題目數量大幅減少，整題而言試題難易度適中，記憶題型佔有一定比例，願意認真學習基本概念的孩子，今年應該可以取得不錯的成績。除35題與能源議題稍具相關外，很遺憾的是今年沒有重要的環境時事題及探究與實作相關題型。其中第15題考到氣體性質為選修化學內容超過考程範圍內容。

生物科部分：第一部分題目中規中矩，章節出題數分配均勻第二部分題目具鑑別度，生物與物理跨科結合（捕蠅草觸發運動的放電機制）5題2023諾貝爾生醫獎內容時事入題（mRNA疫苗關鍵技術）以此來考分子生物學與免疫學概念，學生掌握基觀念就不算太難。

37~39題與生活結合的素養題(高產肉雞育種)，第21題以眼球構造結合生物和物理，利用選修生物的素材考物理科透鏡成像原理。第37-39題以肉雞的飼料換肉率來測驗探究與實作結合圖表分析、具探究精神

地球科學科部分：難易度適中、傳統試題較多、認真複習基本概念的孩子容易發揮素養題型及跨領域題目數量大幅減少，整題而言試題難易度適中，記憶題型佔有一定比例，願意認真學習基本概念的孩子，今年應該可以取得不錯的成績。除35題與能源議題稍具相關外，很遺憾的是今年沒有重要的環境時事題及探究與實作相關題型。