高麗菜近日盛產價跌，南部產地價有崩盤趨勢，台南市立委林俊憲得知後，媒合善心人士向官田區1名青農購買上千顆高麗菜，20日當天採收即送到中西區服務處前，分送各里的長照供餐據點。

林俊憲服務處表示，高麗菜今年初產量大爆發，市場供需失衡，高麗菜產地收購價格每顆只剩15元，農民的心血功虧一簣，林俊憲聯合台南市議員蔡筱薇，透過台南市薇笑公益推廣協會，媒合善心人士直接向產地青農購買千顆高麗菜，協助分送給各長照供餐據點。

林俊憲表示，青年朋友願意返鄉從事農作很不容易，感謝有人站出來挺農民，希望能有拋磚引玉的效果，鼓勵更多人一起來支持在地優質農產品。

蔡筱薇表示，政府資源確實有限，然而社會愛心資源循環卻沒有上限。高麗菜將分送給定期做長照供餐的據點，幫長輩們加菜，同時幫助農民。這次捐贈有互利的意義，鼓勵青農同時支援長照工作。

這次共有8個受贈單位，包括中西區銀同社區發展協會鄭雀燕里長、安平區華平社區發展協會張哲賓里長、東區崇善社區發展協會陳建銘里長、東區大同長青協會侯雲靚里長、台南市家庭關懷協會、石門社區發展協會、臺南市車仔寮關懷協會、臺南市開山歡喜協會。