桃園市動物保護處日前公布，急難救助動物不再直接進入動物保護教育園區收容，新規引起動保志工疑義，認為應公布詳細急難救助流程。動保處長王得吉表示，已新公布完整作業規範，包括救助對象、通報程序、救援規定等，讓外界更清楚急難救助流程，呼籲市民若犬貓走失，要到桃園動保園區網站專區尋找。

桃園急難救助動物到院治療後恢復，若無飼主領回且無公共安全疑慮，完成絕育後將採原地回置，另治療後仍需長期照護才會入園。有晶片的犬貓會以電話通知飼主領回、無晶片但為品種犬貓者，公告7天仍無人領回將開放領養、無晶片且為混種犬貓者，則當日開放民眾領養。

園區會拍照並確認晶片，刊登資訊在動保園區網站內急難救助專區公告。動保處上月底開始實施新制，不過，有動保志工反映，急難救助規定不夠公開透明，建議市府公布詳細流程。

王得吉表示，動保處內部作業守則原就有相關作業規範，為讓外界更清楚急難救助動物規定與流程，特別公告「桃園市政府動物保護處急難救助動物作業規範」，民眾可至動保園區網站查看。內容包括接聽電話程序、急難救助動物安置新規、執行受困水溝蓋或引擎案件處理方法、於私人土地或空屋執行案件規定、後續回報建檔流程等。

王得吉提到，中央認領養相關政策近年愈加嚴格，若以過往做法登記入園，恐使收容量持續膨脹，現採不直接入園新制，不放入全國公告系統，但仍會建檔上傳至動保園區網站，若民眾有犬貓走失，可先至桃園動保園區網站「急難救助專區」尋找，若最後真有入園安置才會列進入園公告。