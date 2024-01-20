其中，第一名的「運用AI打造線上失智症精準預防服務」計畫，透過「AI線上失智症精準預防平台」來提高失智症的篩檢率，更達成1138人線上評估，並在日月光及銘傳大學訪視及輔導下，建立商業模式，並與國內大型金控進行初步合作協議，未來將透過和大型企業合作，能更全面性的推廣失智預防的重要性。第三名的「翻轉長照—ALL IN ONE返家長照服務推動」計畫，針對台灣超高齡化社會環境長照的痛點，透過有效培訓人員，以及智能系統化照護課程，使得照護設計師能提供每周至少50名重症照護需求，每週30名複雜性照護需求，為台灣超高齡社會提供服務。

日月光為全球規模最大的半導體封裝與測試製造服務公司，日月光投控行政長汪渡村表示，日月光積極貫徹落實永續經營的企業理念，透過「創新文化、綠色轉型、攜手供應鏈夥伴與社會價值」理念，透過競賽延續張媽媽的創新興業精神，以「日月傳承，永續創生」為願景，積極發揮企業社會責任的正面影響力，鼓勵女性勇於創新築夢。

日月光投控表示，女性創業競賽對社會共融永續創新形成積極正面的影響，因此更希望能結合集團資源，延續此份正向的影響力，與對社會創新有影響力的團體一起努力。因此，於去年2023年度持續舉辦社會創新競賽，選出前三名傑出計畫，分別為「廚餘、污泥處理新科技：高坪效整合型碳中和生物處理法」、「日月光綠色網購與循環包材合作」和「官田烏金下循環經濟」。除此之外，日月光投控更以自身為示範，積極導入創新計畫，並落實至執行層面，例如於日月光半導體高雄廠與中壢廠導入「智慧回收機」，運用光學辨識技術，精確辨識材質與殘留液體，有效提升回收效率，降低清運碳足跡；結合獎勵回饋機制，帶動3萬多名員工踴躍實踐循環經濟，發揮1+1大於2的效益。

日月光投控表示，希望透過此次競賽和發表會，鼓勵團隊應用創新的商業模式，落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，並將視各團隊的技術成熟度和市場可行性，研討後續的合作計畫，一同打造永續共好。