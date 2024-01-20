113學年度大學學測金門地區考場設置於國立金門大學理工大樓舉行，提供12個考場供考生應試。(圖／金門大學提供)

113學年度大學學測於1月20至22日連續3天在全國各考區同步舉行，金門地區提供12個考場供考生應試，計有334名考生報考。(圖／金門大學提供)

113學年度大學學科能力測驗今(20)日在全國各考區同步登場，首日進行數學A及自然科考試，金門地區考場設置於國立金門大學理工大樓舉行。第一節考試科目為數學A，應到244名考生，缺考7名，計有237名考生應試，第二節考試科目為自然，應到176名考生，缺考5名，計171名應試。試場秩序均良好，亦無重大違規事件發生。

金大表示，113學年度大學學科能力測驗，於1月20至22日連續3天在全國各考區同步舉行，金門地區提供12個考場供考生應試，計有334名考生報考，考生報考最多科目為明日登場的國文科(國寫)及英文科，共有334名考生報考。

金大表示，考生入場應試時須攜帶身分證（或附有照片健保卡、護照、居留證、駕駛執照或身心障礙證明之一）正本，若入場應試未攜帶相關身分證件，且至當節考試結束鈴聲畢未送達指定地點，則違反試場規則，將扣減該科成績1級分。學測時務必準時到場應試，確保個人權益。另外，行動電話及具通訊功能之穿戴式裝置（如智慧型手環、手錶及眼鏡等）不得攜帶入場。同時呼籲考生提早出門前往考場應試，尤其別忘了攜帶身分證件及應考文具。

金大另提醒考生，明後天將有寒流來襲，溫度更較今日為低，考生如果攜帶暖暖包應考，考試前就要打開，先放桌上受檢。另外如果穿帽T、戴圍巾或口罩，核對身分時也要配合暫時先脫下來，以便監考人員辨識考生樣貌。金大校長陳建民也祝福所有考生都有好的成績表現，順利考取心目中的理想大學及科系。