彰化縣芳苑鄉台17線芳漢路永興段，20日下午發生資源回收場大火，現場火勢猛烈，黑色濃煙直竄天際。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉台17線芳漢路永興段，下午發生資源回收場大火，現場火勢猛烈，且伴隨著大火產生的大量黑色濃煙直竄天際。彰化縣消防局獲報動員大批消防人車到場搶救，幸無人傷亡，起火原因調查中。

20日下午1點30分許，消防局接獲110通報，芳苑鄉芳漢路永興段1處資源回收場發生大火，警方先到場處理時，資源回收場的洪姓負責人表示，當時他與兩名員工在場內整理回收物，不知道為何會起火，也不清楚起火點在什麼地方。

消防局獲報派遣大隊及二林、芳苑、鹿港等6個消防分隊，共計15輛消防車輛及27警消到場搶救。現場雖火勢凶猛，但幸好資源回收場的員工都已及時逃出，因此未傳人員傷亡，不過，因大火產生大量黑色濃煙，使火場周遭瀰漫在異味煙塵中。

經查，起火的資源回收場現場為1樓鐵皮屋，總面積約為150平方公尺，燃燒面積估計達25平方公尺，因火勢相當大，緊鄰的民宅原本有延燒之虞，幸好在消防員以水注強力灌救下，未延燒。