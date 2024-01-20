文章日前現身台南暖心做公益。（翰森娛樂提供）

包偉銘、老婆劉依純熱心公益，每年依照慣例赴台南參與關廟山西宮獨居老人公益活動，20日舉辦年終送暖；該活動邁入第5年，今年特別邀請重量嘉賓、「三金歌王」文章一同共襄盛舉，吸引大批民眾支持。

文章今年推出40週年全新專輯《致青春》，獻給一路以來支持粉絲，他在某次電視台錄影時巧遇包偉銘夫妻，包偉銘當場邀約文章一同加入公益行列，讓20多年沒去台南的文章一聽感到驚喜，便一口答應，相當暖心。

文章去年5月曾在馬來西亞柔佛舉辦慈善演唱會，這次回台宣傳，不忘抓緊機會可以回饋台灣，這回他除了和長者同歡，還演唱代表作〈三百六十五里路〉、〈古月照今塵〉，這也是他這次台灣宣傳唯一的一場公開活動。

文章多年未在台灣公開露面，這回來到台南演出，特別想念台灣許姓女歌迷，謝謝她忠貞不渝的支持；文章藉此機會喊話歌迷若看到新聞報導後，能透過社群主動聯繫，希望與粉絲重新搭上線，好好謝謝她的支持。