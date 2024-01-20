113學年度學科能力測驗於20舉行第一天考試，下午舉行自然科考試，科目包含物理、化學、地球科學與生物。高中老師認為，綜合各科試題來看，考題符合108課綱重視的科學素養，具有不錯的鑑別度，能夠測驗出考生程度。

松山高中物理老師蔡皓偉表示，物理考題勻涵蓋物理範圍，包含探究與實作，以電磁學題目較多，難度適中，僅兩題需計算，但具有不錯的鑑別度。而第42題與第43題是與生物科跨科探究與實作的試題，第40題與第41題是生物科討論捕蠅草中生物的閉合機制，其中第42題與第43題是利用物理中的電量來探究為何要二次觸發才能閉合的機制，是非常讓人驚豔的探究與實作試題。

北一女中化學老師吳淑芳提到，今年化學試題偏難，但符合108課綱中融入素養的精神，並與探究與實作結合。考題難易度偏難，考生須提升閱讀能力、適應新的考試題型。計算份量不少，答題須小心謹慎，且部分試題具有跨科特性，其中第50題結合地球科學科、第51題結合生物科等概念，整體試題偏重理解與應用，考生須具有分析、推理與計算的能力。

建國高中生物老師劉玉山指出，生物科出題難度適中，鑑別度高，內容主要來自必修生物，各章均有涉及。值得關注的是第5題為時事題，探討最新2023年諾貝爾生理醫學獎有關RNA疫苗穩定性相關知識。

中正高中地球科學老師李雱雯則說，本份試題符合108課綱精神，能辨別學生是否具備科學素養：有能力分析圖表、閱讀理解、邏輯推論。今年本土考題有28、31、33、35等4題，學生須對本土地球科學現象有一定了解，才會做答得比較順利。例如28題台灣本島的岩石分布、33題台灣的潮汐現象。