抖音神曲「科目三」紅遍全球，台灣不可避免也被這股風潮席捲，但卻有不少人對此反感，寧夏夜市舉辦科目三舞蹈賽甚至還引起不小的爭議，不過有人就好奇，同樣是來自大陸的歌曲，當年《小蘋果》卻沒有引起反感，想知道為什麼會有這種差異。

鄉民「wwl0909」今（20）日在PTT八卦板表示，最近有人因為舉辦科目三跳舞活動被出征道歉，但其實類似的情況早就不是第一次發生，如前幾年就有很紅的《小蘋果》，不只歌詞、旋律洗腦到大家都會，且當年尾牙也有一堆員工在跳，好奇問「為什麼小蘋果當初反彈的力道沒這麼大啊？」

結果不少人喊「早就一堆了，《求佛》、《中國老總》、《黑桃A》，KTV排行榜大半都抖音歌了」、「小蘋果好像T-ARA有翻唱」、「因為40%就要抗中保台，除了上戰場其他都幹」、「現在有塔綠班在言論審查，當然很多都不可以出現」、「因為當時沒有人操作意識形態」、「當時抗中保台還沒開始洗腦」。

不過也有人認為「這麼多大陸流行都沒被罵，就這個被罵最兇，我個人是覺得就真的太醜」、「單純是科目三真的不好看而已，擦玻璃都比較好」、「科目三要跳的好看不容易」。