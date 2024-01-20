台北市長蔣萬安上任後首度編列總預算案，其中又被外界稱為「市長小金庫」的第二預備金編列預算延續前台北市長柯文哲所編的7.4億元，不過進台北市議會財建委員會審議時，民進黨議員喊將第二預備金砍至7億元，國民黨議員則認為無必要；由於最終雙方僵持不下，委員會不決議逕送大會二讀討論，交付朝野協商處理。

台北市議會財建委員會19日續審第二預備金預算，台北市主計處長鄭瑞成報告，2024年度的第二預備金與去年相同編列7.4億，其中2023年度歲出預算編列1908億元，但若扣除軍公教4％、地方教育發展基金、修闢道路、橋梁以及老人健保補助等，事實上總預算的歲出與2023年度的法定預算相比，僅增3.9億元。

鄭瑞成指出，未來為因應客觀環境需要以及可能的物價調整，因此編列了第二預備金來因應，其中2023年度第二預備金的7.4億元動支了5.9億元，剩餘的1.44億元已繳回國庫，而北市府訂有各機關申請動支第二預備金的審查機制，每個月也都有上網公布動支情形，符合公開透明，盼議員支持。

民進黨議員顏若芳首先開第一槍，指出物價調整部分後可以用追加減預算送進議會審議，若蔣市府團隊認為已經準備好，在編列所有預算時應要相當完整的準備，第二預備金不用到7.4億元這麼多，建議編列7億元。

民進黨議員洪婉臻也指出，2023年度的第二月預備金的動支項目，還包括北市商業處的促進消費商機計畫、北市公園處的兒童遊戲場的修繕，這些應是在編列預算就該想到的問題，若二備金的使用只是因當時預算編得不夠，顯示市府編列預算有瑕疵，附議修改至7億元。

民進黨議員林亮君也直言，去年二備金的動支包含全國原住民運動會獎勵金、委外費不足的經費，但這其實就是本來在編列年度預算，各個局處應再審慎編列預算，二備金的性質是重大、臨時性的狀況支應，而不是變成市府的臨時經費之一。

而國民黨議員汪志冰則表示，2023年度的二備金7.4億元是柯政府所編列，去年還有剩餘1.44億元，但以今年來說即便蔣萬安的預算完全在他的規畫中，但面臨物價調漲、氣候變遷以及天災等不可抗力因素，都是在編列預算中無法預期的狀況，屆時若要再追加恐來不及。

她指出，2023年度二備金支應項目有包括公園處0.47億元辦理「112年度兒童遊樂場修繕工程」，這攸關兒童的公共安全問題，必須要及早處理，若等編經費再處理緩不濟急，另外還有一筆是去年針對基泰大直事件善後，須市府來配合支應。

汪志冰強調，有議員主張要算的剛剛好、要精準，但就是沒辦法預期，過往也因為這樣解決了很多問題，二備金有備無患，備而不用當然最好，但不怕一萬只怕萬一，認為應維持7.4億的預算規模。

最終由於雙方陷入僵局，財建委員會主席、國民黨議員秦慧珠指出，過往二備金通常都是進到朝野協商，第二預備金預算案委員會不做決議，送大會二讀討論，交付朝野協商。