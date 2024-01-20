農曆新年將至，北市警信義分局舉辦「113年金融機構安全維護協調會」，由分局長陳炯志率偵查隊長及各派出所長參加並親自主持會議，特邀轄內各家金融機構、珠寶銀樓及當舖等業者一同與會，針對轄區治安狀況研討及期許金融業者加強關懷提問以防制詐騙。

陳炯志表示，希望業者能與警方保持密切聯繫，配合警方加強各項安全防護工作，強化防搶、防竊、防詐等安全防護作為，並提醒各金融機構注意可疑歹徒於營業場所內、外隨時觀察提領大筆款項，發現此類情形應立即通報警方，同時如遇民眾臨櫃大額提款，可向警方申請「護鈔」服務，以保護民眾財產的安全。

警方另呼籲銀行、郵局業者，詐騙案件持續發生，尤其是假投資詐騙案件猖獗，如遇民眾臨櫃提（匯）款有發現可疑跡象時，希望透過行員即時的關懷提問，使民眾醒悟歹徒的詐術，並感謝銀行等金融機構長期合作協助，期能持續與警方合作時發現、攔阻，有效減少詐欺案件發生。