【全程字幕】外媒報導「改變親中態度才能重返執政」 朱立倫：國民黨是親美和中 @ChinaTimes

2024總統大選落幕，民進黨「賴蕭配」以40.05%得票率、超過558萬票勝出，國民黨的「侯康配」則只獲得33.49%、467萬多票，第三次敗選。美媒《華爾街日報》社論指出，國民黨重返執政的關鍵，是能否改其中國政策。對此，國民黨主席朱立倫強調，「國民黨從來沒有親中」，是有部分訊息被民進黨惡意渲染，國民黨路線很清楚就是「親美和中」，兩種路線都從未改變，希望民進黨和部分媒體不要因為國民黨要「和中」、希望和平就扭曲。

《華爾街日報》19日刊出社論，標題為〈中國在台最強大的盟友從未如此衰弱〉，指出國民黨正面臨兩難局面，一旦背離其治理統一中國的創黨目標，恐怕將引起北京強烈反彈。但國民黨若無法重新執政，將更難阻止本土認同的凝聚，而這正是黨內一些大老和北京想要避免的結果。內文也提到，有政治專家認為，國民黨的問題在於其中國政策，除非做出「根本性的改變」，否則很難重新獲得民眾支持。

國民黨主席朱立倫今(20)日到台中出席感恩茶會，聯訪時有媒體問及，怎麼看待外媒稱「國民黨想要重返執政，必須改變親中態度」？朱則當場駁斥，「國民黨從來沒有親中」，是在民進黨過去的惡意渲染之下有錯誤訊息。

朱立倫強調，國民黨路線很清楚，就是「親美和中」，這是國民黨堅定的路線，也是全體從政黨員同志大家共同的想法，親美路線從不改變，和中路線希望兩岸和平也從未改變，但不要因為國民黨要「和中」、希望和平，就被民進黨和部分媒體扭曲。

朱立倫期盼，未來朝野要理性溝通，若動不動就惡意抹黑、抹紅扭曲，朝野要怎麼理性溝通？在新的政治時代，對賴清德來講是重要的關鍵時刻，2月1日新屆國會開始，最有戰力的國民黨在最新民意下成為最大黨，希望這樣的決心，「我們全力以赴」，大家共同努力。