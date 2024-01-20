113學年度學科能力測驗於20日起連續3天舉行，今日為考試第一天，外界關注首度啟動的冷氣試場是否開啟？大考中心表示，配合中央氣象署的溫度標準，全國氣溫未達攝氏28度，未開啟冷氣試場。

大考中心主任張新仁表示，考場秩序方面，攜帶違規物品進考場有5位，攜帶不可攜帶物品進考場並發生聲響的考生則有5位，未攜帶有效證件、未在規定時間送達則有35人，攜帶行動電話沒關機為9人。冷氣試場則未開啟。

張新仁提到，數學A考試進行時，備用試場則是全國啟用5間，其中2間分別於北區及東區開設，各有1位考生因感冒或呼吸道症狀而啟用。

張新仁也說，自然科則是在台中考場有1人在作答時發出聲響，移至備用試場，台中考區也有鄰近工地發出施工噪音，警察已協調處理，要求於考試期間停工。

考量寒流來襲，溫度將逐漸下降，張新仁提醒，考生可攜帶暖暖包進入考場，但必須是傳統式，禁攜帶電子式的，並且要提供給監試人員檢查。