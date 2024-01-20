台北市消防局於信義區香堤大道舉辦119防災宣導活動。（圖／消防局提供）

台北市消防局119防災宣導活動，於信義區香堤大道舉辦，活動現場設置多樣化宣導攤位，融入各種災害情境互動體驗，讓民眾能快速的理解及學習防災知識，以喚起各族群對防災的重視和支持。

消防局表示，活動內容有防災宣導攤位、舞臺表演節目及各式消防體驗區，體驗消防人員平時體能訓練情況，及體驗消防車駕駛艙的視角。此外，現場還有緊急避難包絹印DIY，將消防宣導圖文絹印在背包上，時時提醒自己注意防火防災相關事項。李四川副市長亦親臨現場幫無私奉獻的消防員加油打氣，感謝消防同仁們的辛勞，也感謝他們不遺餘力的執行火災預防、災害搶救及緊急救護工作，24小時全天候守護著台北市。

此外，本次活動消防局結合「救援小英雄波力」共同宣傳正確的防火防災知識，亦於活動現場發表「火災來了怎麼辦（避難逃生篇）」易讀手冊，讓孕婦、孩童、高齡者、身心障礙等特殊需求者能快速的理解及學習防災知識，以喚起各族群對防災的重視和支持。