曾榮獲葛萊美獎提名的 「強納斯兄弟」由3位兄弟組成，2哥喬強納斯在2019年與《冰與火之歌：權力遊戲》女星蘇菲特納結婚，2人不時在網路上放閃被外界外界公認為「好萊塢最閃夫妻檔」，沒想到去年卻驚傳婚變傳聞，兩人稍早也共同發表聲明證實4年婚姻正式破局，甚至一度到要對簿公堂、撕破臉的情況。

喬強納斯在當時訴請離婚的文件中提及：「雙方的婚姻已經破裂到無可挽回的地步。」而蘇菲特納在去年9月向英國法庭提出了對前夫喬強納斯的指控，指控他涉嫌「非法擄拐」兩名女兒。這則新聞引起廣泛關注，但兩人後來達成共識，同意讓女兒暫時跟隨父親居住。隨後，他們一同發表聲明，表示女兒將會平均分配時間在英國和美國兩地生活。大眾也都認為，這是蘇菲為了孩子好而做出的選擇，這樣可以為孩子帶來的傷害最小。

近期，蘇菲特納和喬強納斯再次簽署了一份新的共同撫養協議，並獲得英國法庭的批准。在這份新協議獲准後，蘇菲特納無條件地撤回了對喬強納斯的一切指控。這表示雙方已經就女兒的撫養達成了新的協議，並取得法庭的認可。