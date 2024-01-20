立法院長游錫堃19日接受媒體專訪，被外界解讀可能由小黨擔任議長，國民黨立委王鴻薇就認為，民進黨在向民眾黨招手。而PTT網友直言，「以退為進、黑白臉」、「這個就說說而已啦！」「綠白合正好消滅白」、「好的小綠！」「笑死，游錫堃投降成這樣！」

立法院長游錫堃19日接受媒體專訪表示，小黨來擔任國會行政的工作，這是有可能的。此舉被外界解讀，可能由小黨擔任議長，國民黨立委王鴻薇就認為，民進黨在向民眾黨招手，國會龍頭選舉，綠白合並非不可能。

游錫堃19日接受《自由時報--官我什麼事》節目訪問，談起小黨議長的論述；游說，既然三黨不過半，就有可能小黨來擔任國會行政的工作。游以立陶宛國會議長希米利特為例，她所屬的政黨，議員席次只占國會十分之一，仍擔任國會議長。游說，不是說下一屆一定是這樣，但在民主國家的議會，小黨擔任議長，是民主政治的常態。

對此，PTT網友的看法認為，「小黨是指民進黨嗎？這是假操作吧？那這8年怎麼不符合常態？」「支持者會先打電話過去罵吧！」「唬爛水牛，常態？以前怎麼不給別人？」

有民眾直言，「以退為進、黑白臉」，「這個就說說而已啦！」「笑死！把最吵得放到沒辦法吵的位子」、「民眾黨之後就剩下6個沒戰力又沒經驗的」、「這招太狠辣」！

另也有網友笑稱：「小黨負責敲槌子」、「好的小綠！」「綠白合正好消滅白」、「這樣要叫民進黨為小白？」「笑死，游錫堃投降成這樣！」「綠粉看是要舔藍還是舔白？自己選一個吧！」