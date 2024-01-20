英國皇家海軍2艘駐紮在波斯灣巴林的軍艦於本週六（20）發生碰撞事故，根據官方聲明這次意外事故沒有任何人員受傷，但船體有些損害。這2艘艦艇是負責波斯灣至印度洋長期巡弋任務「基皮恩行動」（Operation Kipion）而駐紮在中東地區的水面艦。
據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）20日報導，英國皇家海軍掃雷艦奇丁福爾德號（HMS Chiddingfold）在港內移動時，不慎撞擊了停泊在一旁的班戈號（HMS Bangor）從附近所拍攝下來的影片可以看到奇丁福爾德號疑似在右滿舵時倒退，船尾直接撞擊了停靠在碼頭上的班戈號。
而英國的官方聲明中，奧爾格倫少將（Edward Ahlgren）表示：「我注意到最近在巴林港口發生了兩艘掃雷艦之間的事故。首先，我要強調的是，幸運的是本次碰撞事故中沒有人受傷，但造成了一些損害。」
奧爾格倫強調：「目前已經展開全面性的調查，將迅速實施任何需要調整的作業程序，以防止事故再次發生。」
「與此同時，英國將繼續在該地區確保商船安全方面發揮關鍵作用。」根據聲明，造成這起事故的原因仍然不明。
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