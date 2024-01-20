今20日下午16時21分許，新北市板橋區信義路150巷發生一起火警。（翻攝畫面）

今20日下午16時21分許，新北市板橋區信義路150巷發生一起火警。（翻攝畫面）

新北市板橋區信義路巷內某公寓1樓今（20）日下午4時21分傳出火警，現場疑為製作蠟燭的小型家庭工廠，1名60多歲的男性員工腿部輕微燒燙傷，隨後已送往亞東醫院醫治，樓上住戶共13人受困，火勢撲滅後均已脫困，無人受傷。

火警發生時，樓上住戶因樓梯間瀰漫濃煙無法下樓，3樓有1人、4樓有10人在陽台、6樓頂加處開放空間有2人，所幸均無立即危險。火勢於4時39分控制，4時51分撲滅，燃燒面積約30坪，起火原因仍待後續調查。