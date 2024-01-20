工地包商陳女不滿蔣姓工人在外稱她苛扣薪資等言論，2021年間指示兒子謝男「教訓」他，謝及工人等9人對蔣施暴、逼喝檳榔汁及尿，凌虐致死，陳被依傷害等罪判1年6月、謝等9人依傷害致死等罪判8年至7年2月不等。蔣母提民事求償，一審判陳等連帶賠償96萬元；陳上訴抗辯，未動手打人，二審以陳指示犯行判駁回，全案確定。

陳女承包工地打石、拆除等粗工，蔣男經馮男介紹到她處工作，因蔣對外聲稱陳苛扣薪資、待遇不佳，陳心生不滿，2021年10月28日指示兒子謝男給蔣一個「教訓」。

謝、馮及工人等9人隔天晚間先後持棍棒毆打蔣，強押他簽本票，並錄下施暴過程，再將蔣押到多處毆打後，由陳帶路到1處產業道路質問，陳離開後，謝等人持續對蔣施暴，還逼喝檳榔汁及眾人尿液、下跪磕頭道歉，把他打到遍體麟傷、失去意識，馮將他載回租屋處，當天中午發現蔣已休克而亡。

台中地院在2022年9月間依傷害等罪判陳1年6月；謝、馮等9人依傷害致人於死等罪各判8年至7年2月不等，經台中高分院、最高法院駁回，全案定讞。

蔣母提出民事訴訟向陳及謝等9人連帶求償，蔣母說，她因陳等10人侵權行為驟失至親，精神承受極大痛苦，求償精神撫慰金及兒子喪葬費，一審法官判准精神撫慰金98萬元及喪葬費32萬元，扣除已領取犯罪被害遺囑補償金後，判賠96萬元。

陳不服上訴，抗辯她僅涉共同傷害及妨害自由等罪，並未參與動手打人的傷害致死行為及犯意聯絡，一審判決連帶賠償並無理由。

二審法官以參與打人者證稱，老闆娘說要給蔣一個「教訓」，要「處理」；老闆娘都沒有動手，有說要「教訓」，但沒有說要把他打死，她要離開前暗示「事情還沒處理完」，叫他們「繼續處理」，但有說不要打死等語。

法官認定，蔣遭傷害致死，陳應負共同侵權行為損害賠償責任，上訴無理由，判決駁回，全案不得上訴。