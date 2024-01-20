農曆春節將至，台中市太平區公所攜手社團法人台灣省星光愛心協會送暖，20日上午於公所前廣場發放慰問金及暖心物資給區內獨居長輩，共175戶獨居長輩受惠。 （太平區公所提供／潘虹恩台中傳真）

農曆春節將至，台中市太平區公所攜手社團法人台灣省星光愛心協會送暖，20日上午於公所前廣場發放慰問金及暖心物資給區內獨居長輩，同步關心其近日生活狀況，協會也出動志工到府關懷，希望助獨老溫暖、安心過好年，共175戶獨居長輩受惠。

為讓長者保持與社會互動，太平區公所20日上午8點半於公所前廣場舉辦獨居老人慰問關懷活動，邀請鄰近公所6里的長輩前來公所廣場領取，讓獨居長輩走入人群接受關懷。現場擺出一袋袋物資，其中包括三點一刻贊助燕麥沖泡即食飲與星光愛心協會贊助西點麵包等，不少長輩早早到場，依序排隊領取，公所人員發放慰問金1000元及暖心物資，同時也不忘和長輩噓寒問暖，了解近況。

太平區長許貴芳表示，台灣將在2025年邁入超高齡社會，隨著老年人口比例不斷增加，獨居的老人更是未來趨勢與關注的議題。此次與星光愛心協會合作，也希望在這農曆年前，將這份愛心溫暖無數獨居長者。同時感謝星光愛心協會更是透過實際到獨居長輩家中進行關懷，落實社會安全並促成祥和社會，期盼能有更多慈善團體響應送暖，讓社會更加溫暖。

星光愛心協會理事長李平福表示，協會除提供急難救助、弱勢兒童認養照顧，更將訪視過的對象依需求列入長期照顧戶，每季提供米、油、罐頭等日常需求食物包，期望幫助他們度過人生低谷。此次活動，協會也將志工分為10組前往獨居長輩家中關懷，了解長輩需求。