中國大陸外交部網站20日消息，巴西總統魯拉當地時間19日在福塔雷薩會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。魯拉強調，從建交第一天起，巴西就公開支持並奉行一個中國政策，今後也將繼續毫不動搖堅持這一立場。雙方並明確共建中巴命運共同體的長遠目標。

魯拉表示高度重視與習近平主席的互信和友誼，期待加強巴中高層交往，翻開兩國關係新篇章，將巴中全面戰略夥伴關係提升到新高度。從建交第一天起，巴西就公開支持並奉行一個中國政策，今後也將繼續毫不動搖堅持這一立場。巴中合作基礎牢、品質高、潛力大，中國早已成為巴西最大交易夥伴。巴西看好中國發展前景，期待借鑒中方治國理政經驗，與中方不斷豐富合作內涵，歡迎中國企業加大對巴投資。巴中在諸多重大問題上有著高度共識，期待中方支持巴西相繼主辦二十國集團領導人里約峰會、金磚國家領導人會晤、聯合國氣候變化大會等多邊議程，攜手完善全球治理，共同增強開發中國家的整體力量和國際話語權。

王毅讚賞巴方恪守一個中國原則、支持中方正當立場，表示中方始終將中巴關係置於外交優先位置，堅定支持巴西加快經濟社會發展，堅定支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用、辦好系列多邊會議。願以兩國建交50周年為契機，落實好兩國元首重要共識，加強高層往來，深化戰略溝通，開闢中巴全面戰略夥伴關係新前景。

王毅表示，雙方要加強共建「一帶一路」與巴西「再工業化」、「加速增長計畫」的戰略對接，做大做強傳統領域合作，積極開拓新興合作領域，明確共建中巴命運共同體的長遠目標，釋放中巴互為長期可靠戰略夥伴的積極信號。雙方要進一步增強團結互信和戰略協作，在地區和國際事務中展現開發中大國的責任擔當。積極探索深化中國同拉美和加勒比共同體、南方共同市場全方位合作，助力拉美和加勒比國家聯合自強，共同邁向現代化，推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展。訪巴期間，王毅還會見了巴西副總統阿爾克明、總統首席特別顧問阿莫林，並同外長維艾拉共同主持中巴第四次外長級全面戰略對話。