知名編劇于正近來開直播怒批女星祝緒丹，接到《鏡花緣》女主角後，就無預警地辭演他的新劇《五福臨門》，怒批她「一個演員人品如此之差，如此不講誠信，以後怎麼混」，而近日在《五福臨門》開鏡儀式上，于正說出「讓來不了的人去死吧」，這樣詛咒祝緒丹的話，引發熱議。

祝緒丹在新版《倚天屠龍記》中飾演周芷若而小有名氣，也被稱為「小周芷若」，但是近年接演的戲，大多還都是女配角，而這次于正的劇中也是女配角，所以在于正砲轟她時，大部分網友都認為，在還沒簽約的情況下，可以選的話，當然是選女主角，認為是于正太小心眼。

沒想到，昨（19日）于正在開鏡儀式上竟然說出「我覺得番位（演員順位）不重要，我們這戲真的好看，一定要是爆款，讓來不了的人去死吧！」而一旁的女主角盧昱和救場的吳宣儀也都笑得很開心，讓網友觀感很差，紛紛撻伐表示「真low」、「直接人身攻擊別人太過分了吧」、「這，可以封殺吧」、「惡毒成這樣也是沒誰了」、「一直想要引導網爆人家女生，奈何你什麼人品網友不是不知道。」

事後于正則發文說「我普通話不好，但是我說的是讓來不了的人去撕吧，好像說太快說成了去死吧，抱歉抱歉，口誤口誤！散了散了！」有人留言嗆說「慫了？」他回「我一直很慫好嗎？」網友「狡辯啥呢，你沒準內心就是這樣想的吧」，他則回說「快跟我說說，你是怎麼來到我的內心的！」