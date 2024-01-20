黃偉哲現場請民眾品嘗台南蜜棗的甜蜜好滋味。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台男市長黃偉哲送太太劉育菁一束「棗」幸福花束。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

每年12月至3月是台南蜜棗產期，台南更是全國蜜棗第三大產地，市長黃偉哲20日下午現身台北遠百信義A13台南蜜棗快閃市集，帶著有「台灣青蘋果」美譽的蜜棗北上與民眾分享，更精心準備「棗」幸福花束送給牽手劉育菁，傳授幸福「棗」上門祕訣，

每年過年前是蜜棗的盛產期，今天快閃活動中，青農林一夫帶領市長黃偉哲製作清爽無負擔的「棗」午餐，分送現場朋友品嘗，黃偉哲並代表市府與遠東百貨公司共同捐贈一批台南蜜棗給家扶基金會台北家扶中心，讓大小朋友品嘗蜜棗香甜好滋味。

黃偉哲表示，台南是水果之都，從夏天的鳳梨、芒果，秋天的文旦、椪柑、洋香瓜，到冬天的蜜棗，都非常厲害，本著「好東西和好朋友分享」的心情，他今天趁著年節前，帶著蜜棗和大家分享。

農業局指出，蜜棗富含大量維生素C、B1、B2以及鉀、鈣、鎂等礦物質，香甜清脆好吃，皮薄又多汁，不僅適合當飯後水果，也相當適合過年送禮，歡迎民眾多加選購。南化區農會總幹事溫進添表示，南化地處山區，早晚溫差大、水資源充足，栽培出的蜜棗果形大、皮薄多汁、又脆又甜，且品種多樣化，有早生「台農13號─雪麗」、晚熟「高雄11號─珍蜜」，以及傳統的中葉、帝王，每顆都重4兩以上，品質優良，有「淺山小蘋果」美稱。

楠西區安心棗園青農林一夫帶來獨特品種「新蜜王」，特殊蜜香與18度以上的超高甜度，成熟時的果皮還帶有特殊花紋，為生長過程中的裂紋癒合而產生，他說，由於栽培環境與肥培管理難度高，目前少有農家栽植。

黃偉哲也特別提到，台南還有許多非常優質的農特產品，適逢今年台南400年，也精心推出「台南400福箱」，結合台南五寶：東山桂圓、白河蓮藕粉、善化胡麻油、安平椪餅及鹽水意麵，每一項均為最具府城特色的伴手禮，歡迎大家把握機會入手，過年送好禮。