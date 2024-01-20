新賞梅祕境邱氏梅園占地1.6公頃，種200多棵梅樹，園區地勢平坦，大人、小孩都適合。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

邱氏梅園定期施肥、澆水，所以梅花花朵較大，開花時間也趨一致。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

信義鄉農會梅子夢工廠後方的梅園花況達到高峰，最佳賞花期也剩約1周。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

信義鄉農會指出，梅子夢工廠附近梅園已盛開，呼籲喜歡梅花民眾把握最後花期。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣信義鄉賞梅季步入尾聲，目前梅子夢工廠後方梅園花況達到高峰，信義橋附近賞梅祕境「邱氏梅園」約200棵梅花也滿開。信義鄉農會指出，夢工廠後方梅園與邱氏梅園的品種一樣，近期進入盛開期，預估最佳賞花期剩一個星期。

民眾從水里往信義，過信義橋右轉走堤防道路，在堤防道路中段左手邊，就是賞梅祕境「邱氏梅園」。梅農邱先生說，八八風災過後，他將1.6公頃葡萄園轉種200多棵梅樹，專做青梅採收，為了讓青梅果實更大顆、賣相好，細心管理梅園，將梅樹矮化、修枝，定期施肥、澆水，所以梅花花朵較大，開花時間也趨一致。

發現賞梅新祕境的民眾表示，邱氏梅園容易到達，加上園區地勢平坦，大人、小孩都適合，所幸知道的遊客不多，免除塞車困擾，可以獨享這一片香雪海。

信義鄉農會指出，鄉內梅樹大約分為2種品種，一般小粒果品種的梅樹較早開，大粒種的則比較晚開，也拉長賞花期，梅子夢工廠後方梅園栽種2品種，讓民眾有「梅開二度」的錯覺，賞花季即將邁入尾聲，最佳賞花期也剩約1周，呼籲喜歡梅花民眾把握最後花期。