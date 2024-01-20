朱立倫偕侯友宜赴苗栗謝票，獲得苗栗鄉親熱烈鼓勵繼續努力。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦希望4年後贏回執政。（謝明俊攝）

新北市長侯友宜對苗栗鄉親深深一鞠躬，連說3次抱歉，自己努力不夠。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫表示要留下來大步改革國民黨。（謝明俊攝）

朱立倫偕侯友宜赴苗栗謝票，獲得苗栗鄉親熱烈鼓勵繼續努力。（謝明俊攝）

朱立倫偕侯友宜赴苗栗謝票，獲得苗栗鄉親熱烈鼓勵繼續努力。（謝明俊攝）

國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜，20日上午專程赴苗栗縣謝票，侯友宜向熱情支持的客家鄉親們深深一鞠躬，連說三次抱歉，對不起鄉親的支持，苗栗縣長鍾東錦希望未來要努力迎接年輕人，朱立倫也強調要加強爭取年輕世代認同，侯友宜多次感謝苗栗鄉親對他的力挺，票開得那麼漂亮，未來有機會他任常來苗栗，和大家吃吃飯、聊聊世局。

朱立倫與侯友宜20日上午先後抵達國民黨苗栗縣黨部，包括苗栗縣長鍾東錦、立委徐志榮、陳超明、邱鎮軍、苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬、前縣長劉政鴻及多名鄉鎮長、縣議員、縣黨部主委邱一峰，以及數百名黨部幹部、鄉鎮代表等都到場歡迎。

鍾東錦表示，這次選舉，2個立委很努力，總統的票也顧得很好，總統票還比立委票多一點，表示苗栗鄉親很用心，感謝議長、副議長、議員及鄉親代表等努力認真。未來要走的是如何把年輕人迎接過來，也是唯一要走的路，這次選舉民調真的很準，想要政黨輪替的有6成，很可惜最後的合作沒有達成，我們還是要團結在一起，希望4年以後，國民黨能夠重返執政。

朱立倫表示，心中很感動，也很感恩，但是也很抱歉，我們大家加油好不好？首先要謝謝鍾東錦縣長，李文斌議長、老縣長劉政鴻，議會團隊、鄉鎮市長及所有黨部幹部，大家展現出團結的力量，在苗栗，事實上國民黨是全壘打的，今天他和侯友宜市長是抱著感恩的心情，也抱著反省的心情，來面對所有的輔選幹部，對於資深立委陳超超明面對所有的打壓，替陳超明加油。

朱立倫接著笑稱立委當選人邱鎮軍，不是曬黑的，而是真的很黑，邱鎮軍被罵很多，他從來不知道邱鎮軍能被罵成這樣，但是邱鎮軍也承受的起，相信縣長有告訴邱鎮軍需要勇氣和決心來面對，經過這一戰，邱鎮軍也已脫胎換骨，未來在立法院一定是國民黨最強的戰將。未來陳超明和邱鎮軍是縣長的左右手，國民黨立院團黨加上高金素梅委員共54位委員，一定是苗栗最強的後盾。

朱立倫說，苗栗展現了團結的力量，但只有團結還是不夠，我們還是要反省，不斷的改革、年輕化，不斷爭取新世代對我們的認同，是國民黨一定要做的，讓更多的年輕人跟我們站在一起，在全國各地都一樣，所以苗栗縣黨部邱一峰責任重大，要讓更多新世代跟我們站在一起，要大步的改革，這也是他留下來跟大家打拼的原因。

朱立倫說，有人說黨主席可以吃香喝辣，享受榮華富貴，但國民黨在野這8年，已完全被清算，被掃地出門，只要擔任黨職，都是全力付出，出力出錢，大家都是為了黨好，為了中華民國好，讓我們堅持目標，用國父孫中山的一句話，「革命尚未成功，同志仍須努力」來互相勉勵。

侯友宜發言先感謝苗栗許多素昧平生的鄉鎮市長、議員、代表，大家的熱誠，讓他一輩子永遠忘懷，對沒有完成政黨輪替，沒有贏回清廉的政府，對大家深深一鞠躬，「對不起大家，抱歉、抱歉、再抱歉」他從去年5月17日接受國民黨徵召後，就只有一句話，他義無反顧，一定打死不退，從頭戰到尾，國民黨的選戰打得很辛苦，沒有資源，都要靠地方黨部、熱誠的支持者來幫忙，一路走下來，又碰到藍白合的問題，要期望政黨輪替的方向，但是因他個人努力不夠，也是最重要的敗選原因。

不過，侯友宜說，他也看到國民黨空前的團結，尤其是從12月開始，每個人熱情的激發，讓他感動，下定決心要贏，他看到鍾縣長和議員們替侯友宜努力賣命，讓他真的很感動，苗栗的票開得非常漂亮，謝謝大家，未來有機會他會經常來苗栗，希望可以大家一同吃個飯，聊聊世局。