爆韓國瑜搶院長「組合拳」內幕！媒體人驚呼：戰狼回來了

新一屆立法院正副院長成大選延長賽，民眾黨提出國會改革訴求後，國民黨不分區立委當選人韓國瑜與國民黨立委江啟臣共組「韓江配」角逐。對此，媒體人張禹宣表示，「熟悉的『戰狼韓國瑜』回來了！」從民眾黨四大訴求、「韓昌配」風聲後，韓國瑜拋出「韓江配」雙進雙出，完全遏止黨內分裂，黨主席朱立倫也跟進，澄清沒有假投票、要民進黨不要搞權位交換挖藍營的票，韓國瑜清理黨內戰場後變成民眾黨進退兩難，這是「節奏明快的組合拳」。

對於韓國瑜對國會龍頭出招，媒體人張禹宣昨(19)日在政論節目《關鍵時刻》表示，「韓國瑜靠著柯文哲的葉克膜活過來了！」2018年韓國瑜參選高雄市長之前，先跑去台北虛晃一招，讓黨中央震天價響，在北農跟段宜康對賭吞曲棍球，這才是大家熟悉的韓國瑜，但2020年敗選後韓國瑜變佛系，這次立法院正副龍頭選舉，「熟悉的『戰狼』韓國瑜回來了！」

張禹宣分析，原本藍綠對於國會正副議長選舉都按兵不動，「沒想到民眾黨8個小草包跳出來喊四大訴求」，這產生了契機。在韓江配之前曾傳出「韓昌配(韓國瑜搭黃國昌)」，但不管是誰放出消息，反正民眾黨黃國昌、柯建銘、柯文哲都入套，韓昌配只是引子，目的是討論出真正的人選制止謠言，引出後面真正的韓江配。

張禹宣也直呼是「節奏明快的組合拳」，韓國瑜在18日宣布韓江配、下午江啟臣就出來說明，兩人同時提到對民眾黨打開大門，但在19號馬上就宴請藍營立法委員，「這怎麼可能沒有事先安排？這就是組合拳，韓國瑜就是在等那一聲槍響、感謝柯文哲丞相賜箭」。韓在宴請立委之後，態度淡定的說假投票他跟江啟臣就退出選舉、「雙進雙出」就是這個意思，從頭到尾就只有韓江配或是跟民眾黨合作，沒有其他可能，完全遏制黨內分裂。

張還指出，更玄的是，這場政變活動是韓國瑜發起，朱立倫跟進，朱第一是說完全沒有假投票的事，第二是跟柯建銘喊話清清白白投票、不要搞權位交換，因為民進黨51席只要挖到泛藍陣營2席就贏過國民黨，不需要理會民眾黨8席，民眾黨誤打誤撞給了韓國瑜得天獨厚的機會，讓韓清理完黨內戰場後把底牌亮出來，民眾黨現在是進退兩難，完全沒有玩遊戲的空間。