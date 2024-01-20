針對前台北市長柯文哲任內增設太多紅線導致民怨一事，北市交通局交工處19日在議會交通委員會質詢時表示，截至目前為止，已經排定約230處的長距離紅線畫設黃線，目前已經完成約90處。國民黨前副總統候選人趙少康指出，蔣市府的作法才是真正專業施政，因地制宜、苦民所苦。難怪蔣市府的不滿意度，比當年柯市府最後一年大降近20個百分點，所以不要再說台北市民「難搞」了，人民的眼睛是雪亮的。

趙少康19日在臉書粉專表示，柯文哲在8年台北市長任內，多畫了379公里的紅線，禁止車輛停車，引來很多民眾抱怨，他也好幾次質疑柯文哲的做法「柯政猛於虎」。台北市政府交通局19日證實，已經將90個地點的紅線改為黃線，允許駕駛人暫時停車，他要肯定蔣萬安市府交通管制因地制宜、苦民所苦。

趙少康接著點出，柯文哲在台北市長任內，畫了大量的紅線，讓被取締的人增加，簡直找市民麻煩。他曾說過，不是不能畫紅線，但是作法應該更細緻，不應該不論白天、深夜一律禁停，也應該針對車流量多寡、道路實際狀況，審慎選擇紅線路段。

趙少康指出，蔣市府的作法才是真正專業施政，先清查全市超過150公尺的長段紅線，再排除其中交通繁忙和不適合改為黃線的路段，然後選出230個地點改為黃線，預計今年3月底就會全部改畫完成。

趙少康表示，其實檢討柯文哲畫的379公里的紅線，搶救不易狹小巷道大約52公里，標線型人行道約70公里，總共也不過約120公里，其他多達257公里都是「依據市民需求劃設」，到底有沒有經過專業評估？還是只是想討好少數人，造成多數人的麻煩？

趙少康不禁說，難怪根據《遠見雜誌》的縣市首長施政滿意度調查，台北市長蔣萬安才上任一年，分數就寫下8年來新高，負評也是縣市改制來最低，蔣市府的不滿意度，比當年柯市府最後一年大降近20個百分點。所以不要再說台北市民「難搞」了，人民的眼睛是雪亮的，做得好的父母官，就會獲得正面肯定。