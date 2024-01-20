荒野保護協會長年推動低碳永續能源，前年與素有「寶石村」之稱的屏東縣內埔鄉東片村接觸後，發現村民的凝聚力足以落實公民參與推動「公民電廠」，經1年多的討論後，「屏東縣大武山公民綠能科技生產合作社」20日正式成立，成為全屏首個、全台第7個公民電廠合作社，近50名社員期許朝不同於農村再生領補助、而是透過綠電達到經濟自主的方向邁進。

荒野保護協會氣候變遷專案主持人劉峻儒指出，由社區民眾自主參與綠能發電、集體出資、建立公益回饋機制的「公民電廠」，雖然已經推動多年，但對很多社區而言仍然很陌生，甚至有意願推動的也不得其門而入。

劉峻儒坦言，社會大眾對綠電存有誤解，大家都覺得很多光電廠都是砍樹種電，但綠電不是不好，而是地點問題，其實國外有很多「農電共融」的成功案例，他相信若能從公民電廠的方式導入，台灣農村再造可能可以不用再仰賴政府補助，而可以透過綠電達到經濟自主。

劉峻儒進一步表示，目前全台有6個公民電廠合作社，分別是新北市2個、嘉義縣1個、金門縣1個、花蓮縣1個以及主婦聯盟基金會1個，而前年與東片村接觸後，感受到他們社區凝聚力強、且對社區事務有高參與度及對綠能的高接受度，而前年與東片村接觸後，感受到他們社區凝聚力強、且對社區事務有高參與度及對綠能的高接受度，非常適合發展公民電廠合作社。

為此，雙方經1年多的討論後，終於成功成立全屏首個、全台第7個公民電廠合作社，且會員多達近50人，而在大家的票選下，東片村長黃日禓當選首屆理事主席，他說，去年東片村積極投入在地農業發展，長期推動土壤固碳的生態農業，還成立東片寶石村生態博物館，而今綠能發展成為另項目標。

黃日禓強調，未來合作社將以屋頂太陽能及結合農業設施的發電為主，除促進社區綠能經濟發展外，還將協助在地農業經營，讓綠能和農業生產可以相輔相成。

他說，目前社員有9成是社居區民，但其實只要是屏東縣民都能認股入社，最低門檻是100股，以每股100元計算只要1萬，而有營收後除提撥公益金回饋地方外，社員在未來的20年還可享有比定存高的7％收益。

他進一步指出，目前社股金已超過百萬，後續將透過理監事會及社務會經營，在各地辦理認識公民電廠及綠能推廣活動，並希望在今年度完成2座太陽能發電案場的建置併網發電，成為南部地區農村社區公民參與綠能發電的新典範。