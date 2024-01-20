許多人經常跑廁所，誤以為是膀胱無力，但其實導致頻尿的原因不只如此，泌尿科醫師指出，攝取過多精緻的食物，也容易引發膀胱過動，並整理日常飲食4項禁忌，避免增加膀胱的負擔。

泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專發文指出，過多精緻食物的攝取，不只會造成胃食道逆流，還容易導致膀胱過動，讓人不停跑廁所，並整理會誘發膀胱過動的4項禁忌：

▍減少刺激性飲食

患有膀胱過動症的人，日常生活中應該減少攝取刺激性的食物，像酒、辛辣口味以及咖啡、茶這類含有咖啡因的食物，避免刺激膀胱。

󠀠▍杜絕精緻食物

除了刺激性的食物之外，高糖分的精緻食物，像是蛋糕、汽水、巧克力等要少吃一些，才不會加劇膀胱負擔。

󠀠▍控制喝水量

雖然水對人體來說非常重要，不過患有膀胱過動症者，喝水量應依照體重和腎功能，控制在每小時150-300ml，隨流汗多寡調整水分攝取，不要一次喝太多。

󠀠▍戒掉菸癮

香菸裡頭的尼古丁除了會對肺部造成影響之外，對膀胱也是種刺激。尼古丁容易導致膀胱不自主地收縮，建議膀胱不好的人應戒掉菸癮。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。