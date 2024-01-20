台灣更生保護會與犯罪被害人保護協會舉辦第二屆「更生馨生年貨大街」活動，在中市交六廣場推出141個各式年貨攤位，行政院政務委員林萬億、法務部長蔡清祥、檢察總長刑泰釗及各高分檢、地檢署檢察長等檢察機關首長都到場，鼓勵更生朋友創業、馨生（犯罪被害人）朋友重建生活。

林萬億在會中致詞表示，社會安全網是政府首重的政策，近年來靠著公私部門合作，逐步把社會安全網每一個環節都串連起來。此次服務對象迥異的更生保護會和犯罪被害人保護協會聯合舉辦年貨大街活動，顯示努力已有成效。

蔡清祥則指出，每個攤位背後都有屬於自己的故事，他們以實際行動證明，創造第二個人生的可能。希望能夠讓更多人看見更生人的轉變，同時也要為馨生人及家屬所展現的堅強和勇敢給予鼓勵，期待為社會帶來更多正向力量。

台中市府法制局長李善植表示，台中市府每年補助台灣更生保護會台中分會舉辦更生活動，勞工局也媒合、輔導級引薦更生朋友就業，並提供獎勵與補助；此外，台中市府成立「重大社會案件被害人關懷聯繫平台」，結合民間團體資源提供被害人協助。

台灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝表示，更生馨生年貨大街邁入第2年，感謝相關單位協助，讓更生商家攤商數與民眾參與度再創新高。