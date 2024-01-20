由知名女星松岡茉優主演的日片《愛在閃電下》，以「魯蛇大逆襲」的動人故事，在日本上映首日便榮登觀眾滿意度冠軍。除浪漫的愛情橋段，也靠著松岡茉優與池松壯亮的絕佳默契，演出一段相愛相殺的兄妹關係，暌違10年久別重逢，竟一見面就撕破臉，當著家人的面大吵架，場面相當火爆。2人從對立轉為敞開心房的過程，卻也讓觀眾看得十分揪心， 更拿下「橫濱電影節」最佳導演、男配角獎，並風光入圍藍絲帶電影獎最佳影片等4項大獎。

同樣是童星出身松岡茉優和池松壯亮在名導是枝裕和奪得坎城影展金棕櫚大獎的電影《小偷家族》中首次合作，飾演一對關係微妙的戀人，2019年分別以各自主演電影的出色表現，榮登同屆日刊運動電影大賞影帝、影后，可說是相當有緣分。《愛在閃電下》則是他們暌違多年再度合作，這次的角色竟從情侶成了長達10年未連絡的家人，好不容易聚首卻衝突不斷，2人不斷用幼稚的方式對嗆，意外像極了小倆口鬥嘴，也讓原本場面火爆的家庭爭吵戲，增添幾分喜劇效果。

該片描述在職場受盡挫折的新人導演花子（松岡茉優飾），意外邂逅了深愛著她的神祕男子正夫（窪田正孝飾），她在正夫的鼓勵下，回到老家與10年未見的家人聚首，不料她與事業有成的哥哥（池松壯亮飾）卻爭執不斷，關係十分緊張。奇妙的是，這些看似日常的爭吵，卻一點一點地拉近這家人的距離，填補起10年空白的親情，更慢慢揭露了母親當年突然離家的真相。導演石井裕表示「這部片不僅在講男女之間的愛，也探究了家人之間血濃於水的緊密關係」，電影也透過松岡茉優、池松壯亮的精彩對戲，將親情的動人之處傳達給觀眾。

松岡茉優在片中與池松壯亮、若葉龍也、資深男星佐藤浩市飾演家人，跟著一群資深前輩們演出，起初讓她壓力爆表，「我得對著眾多前輩發火，原本擔心反應過頭，沒想到佐藤前輩竟趁著攝影機沒拍到的時候，偷偷笑著對我比著「讚」的手勢，還說『真好玩呀』，讓我鬆了一口氣」。二度合作的池松壯亮也對松岡茉優的表現讚不絕口，形容本片家庭戲「因為有她而迸出火花」，演員們也在演出的過程中建立堅固的情誼，助電影於日本上映首日在Filmarks電影網衝上觀眾滿意度冠軍。

《愛在閃電下》將於下週五（26日）在台上映。