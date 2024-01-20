Small plane makes emergency landing on snowy Virginia highway https://t.co/y2nfH0bt5a pic.twitter.com/7GJ5ruKNsb — CBSColorado (@CBSNewsColorado) January 20, 2024

美國東岸維吉尼亞州昨天發生一起小飛機迫降事件。美東時間周五（19日）午後，一架才從杜勒斯機場起飛2分鐘的小型飛機緊急降落於附近的大街上，所幸沒有人員傷亡，機上7人與用路人有驚無險。

綜合美國《紐約郵報》、國家廣播公司新聞網華府地方台（NBC Washinton）報導，維州警方在周五下午1時接獲報案，位於華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）附近的勞登郡林蔭大道（Loudoun County Parkway）路中央，有一架小型飛機迫降。

據航班追蹤網站FlightAware資料顯示，華盛頓杜勒斯機場當天有一架南方快捷航空的班機，班表顯示中午12時45分出發飛往賓州蘭卡斯特（Lancaster）。美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）說明，這架塞斯納208型（Cessna 208 Caravan）單引擎飛機當天中午12時50分降落在華盛頓杜勒斯機場附近路面，機上有乘客5人、機組員2人。調查目前由維州警方主導，FAA、國家運輸安全委員會（NTSB）將加入調查。

美國南方快捷航空一架單引擎飛機，19日在華府附近的華盛頓杜勒斯機場起飛2分鐘後迫降於附近大馬路。

警方說，小飛機降落在勞登郡林蔭大道西向車道，現場距離華盛頓杜勒斯機場僅幾英里之遙。現場沒有車輛遭受撞擊，僅有路邊護欄毀損。這座機場距離美國首都華盛頓特區不遠。維州交通局發布影像顯示，迫降現場路段停止行駛，警示燈閃個不停。車道封閉至傍晚6時才恢復通行。

華盛頓都會機場管理局（Metropolitan Washington Airports Authority）發言人強森（James Johnson）說明，機場獲報南方快捷航空（Southern Airways Express）航班號246飛機起飛，之後降落在機場附近的道路上，機場起降仍然正常。

一名目擊者說：「我抬頭一瞧，飛機就在我頭頂上20呎處，接著它降落在我前方20呎（約6公尺）處。我當時一邊開車一邊想，『發生什麼事了？』飛機壓低然後降落在大馬路上，撞上護欄，太不可思議了。我上前查看了每個人，確認他們安然無恙。」

華府地方電視台WUSA9披露小飛機機師與塔台之間的對話顯示，機師直呼「求救、求救，246號航班落地」，塔台確認「246號航班，你說你在地面？」頗有錯愕之意。接著雙方來回確認小飛機已迫降、機上人數、燃油存量且無火災之虞，機場方即刻派員到場處置。

Loudoun County Parkway, Virginia.



A plane made an emergency landing on Loudoun County Parkway, Virginia. No injuries reported. /🇺🇸/. pic.twitter.com/lr5TsbwMhy — M9.NEWS (@M9Breaking) January 19, 2024

調查當局並未透露小飛機為何起飛才2分鐘就緊急著陸，不過這幾天當地大雪不斷，周五華府特區周邊交通混亂不已。

維州警方確認，這架小飛機的機師是27歲的佛州居民艾瓦伊斯（Ahmed Awais），乘客包括4名成人與1名15歲少年。南方快捷航空執行長李特（Stan Little）聲明，所幸無人傷亡，感謝機師按照訓練執行緊急降落程序，正與當局密切合作徹底調查。

南方快捷航空成立於2013年，總部位於美國佛州棕櫚灘（Palm Beach），官網顯示飛航服務遍及美國40座城市。