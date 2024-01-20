美國AI概念股周五（19日）又高飛，其中AI伺服器大廠美超微一天飆漲35.9%，驚人表現震撼市場。財信傳媒董事長謝金河表示，今年是AI的大時代，輝達把市值頂到1.5兆美元，台積電也站上600元，很多外資又把台積電目標價調升至770元，且從美超微暴漲35.9%來看，下周伺服器及AI相關產業表現可期。

謝金河在臉書發文表示，台積電大漲38元，貢獻加權指數近300點，台股也大漲453.73點，今天台股大漲，港股下跌，台港股市差距拉大到2371點，台積電ADR上漲9.79%，市值拉升至5862.2億美元，再度挺進到美國前10大企業，而外資買超台積電逾11萬張，又讓台股成為一個人的武林。

他提到，回顧一下過去這一年，很多不太懂半導體的政論節目名嘴，每天都在唱衰台積電，有的人說台積電是下一個東芝，說台積電是美積電，掏空台灣的一大堆，逼得魏哲家出面說：掏空台灣，門都沒有！

謝金河說，這一年來，很多人戴上有色眼鏡全力抹黑台積電，甚至陸行之先生也質疑過台積電的財務報表。

不過，台積電第四季交出2387.1億元的好成績，全年淨利8384.96億元，EPS32.34元。謝金河表示，自己原來預估有30元就很不錯，業績超乎預期，市場多空出現變化，外資大力加碼，成交量放大到16.09萬張，單是台積電一檔成交量就高達999.63億元，台股成交量也放大到4238.64億元。

他認為，今年是AI的大時代，輝達把市值頂到1.5兆美元，台積電一定會有角色。如果台積電全球布局完成，台灣的台積電變成全球的台積電，市值一定會有更大的變化。這次台積電站上600元新的里程碑，很多外資又把目標價調升至770元。

謝金河直言，這2天，輝達股價大漲到595美元，市值逼近1.5兆美元，美超微19日一天大漲35.9%，下周台灣的伺服器及AI相關產業可能被帶動。