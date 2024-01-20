屏東分署執行員曉諭利害關係後，義務人終於繳清 7 年前毒駕罰單。（翻攝法務部行政執行署屏東分署）

屏東有名男子在7年前因毒駕遭屏東監理站裁罰9萬，再加上數筆交通罰單及毒品案的罰鍰，積欠國庫近16萬的罰款遲遲未還，導致無法重新考駕照，近日在行政執行署屏東分署的勸導下，決定要分期還款，但男子的媽媽認為當擔保人太麻煩，一次替兒子付清。

行政執行署屏東分署指出，該男子近16萬的罰款自2019年移送至分署後，分署雖曾多次扣押男子的存款及薪水，但執行無著，為此，執行員在確認男子駕照已被吊銷後，便勸男子還年輕，有些工作會希望求職者必須有駕照，建議他去重新考照，而男子也表示確實很想重新考，但是礙於有罰鍰案件未繳清，所以不能考照。

對此，執行員向男子說明依照現行的法規，如在分署辦妥分期並繳納首期款項，由分署出具分期筆錄後，監理機關應會同意他重新考照。男子聽聞後，向執行員表示願意辦理分期，並會請父母來擔任擔保人。

然而，當男子的母親現身分署時，她即向承辦人表示，她覺得當分期擔保人實在太麻煩了，因此直接將男子近16萬元的欠款全數清償。

屏東分署表示，希望男子可以順利考照，用新駕照開始新工作，也珍惜家人為他重啟的新生活，而毒駕和酒駕一樣危險，再次呼籲毒駕酒駕零容忍。

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