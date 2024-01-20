好酷！前總統蔣經國武陵農場視導座車，20日在武陵農場亮相，由「大鼎餐飲事業集團」董事長戴勝堂出資修復，再現風華，供後人緬懷，並向榮民前輩篳路藍縷、不畏艱苦開闢農場之典範致敬。

武陵農場表示，該座車《Volkswagen T2》是福斯公司於1950年生產的廂型車。經國先生曾任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員（1956年-1964年），在擔任行政院長期間，多次不遠千里前往武陵農場關懷榮民生活起居，此車為當時視導之座車。

輔導會表示，「武陵農場」開闢之艱鉅工程由經國先生宏遠擘畫，並多次跋山涉水陪伴無數榮民流血流汗墾拓完成，為農場永續發展奠定重要里程碑。

武陵農場長羅籝洋邀貴賓接續參加由張正傑老師表演之「2024梅好時光音樂會」，現場遊客非常踴躍，農場並直播讓無法到場的遊客如臨現場，為活動畫下完美的句點。